В Краснодаре предложили благоустроить зеленую зону на улице Тургенева

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил рассмотреть возможность благоустройства придомовой территории на улице Тургенева, 115

Об этом он рассказал во время личного приема. К главе города обратилась местная жительница. Она выразила опасение, что во дворе дома на улице Тургенева, 115 могут построить торговый ларек.

«Торговый объект между многоквартирными домами на улице Тургенева, 115 и 117 демонтировали в 2015 году по решению суда. Нового разрешения не выдавали. Любое строительство на этом участке будет незаконным, допустить его нельзя. Двор нужно использовать в интересах жителей, его можно благоустроить», — сказал Первышов.

Мэр поручил управлению муниципального контроля отслеживать ситуацию на улице Тургенева, 115 и не допустить на придомовой территории самовольного строительства. По его словам, на территории можно сделать зеленую зону, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар
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