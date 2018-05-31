В Симферополе из-за хищения кабеля перестал работать короткий номер скорой помощи
В Симферополе изменился номер вызова скорой помощи
В республиканском минздраве рассказали, что прием вызовов скорой прекратился с 4:00 из-за хищения телефонного кабеля в зоне ответственности ГУП «Крымтелеком». Горожан попросили звонить по номерам: 112, +7 978 941-58-69, +7978 941-58-71, +7978 941-58-72.
Еще можно обратиться напрямую на подстанцию скорой или в организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь, сообщает «Интерфакс».
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