В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке пострадал младенец

В Ростове-на-Дону 30 мая в квартире многоэтажного дома произошел пожар

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 21:11. Горел дом на улице Еременко. В 21:28 пламя локализовали на площади 20 кв. метров. В 21:38 пожар полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В результате пожара пострадал годовалый ребенок. Отмечается, что он отравился дымом. Ребенка доставили в городскую больницу, сообщает Donday.