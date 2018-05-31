В Ростове-на-Дону при пожаре в многоэтажке пострадал младенец

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 30 мая в квартире многоэтажного дома произошел пожар

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 21:11. Горел дом на улице Еременко. В 21:28 пламя локализовали на площади 20 кв. метров. В 21:38 пожар полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

В результате пожара пострадал годовалый ребенок. Отмечается, что он отравился дымом. Ребенка доставили в городскую больницу, сообщает Donday.

Дети МЧС Пожары Ростов-на-Дону
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