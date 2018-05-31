В Северной Осетии будут судить бывшего полицейского за убийство подростка в 2010 году

В Северной Осетии завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в убийстве

По данным следствия, у полицейского был 16-летний знакомый. В 2010 году в течение нескольких месяцев между ними были конфликты. На почве личной неприязни 22 июля 2010 года правоохранитель решил побить подростка. В этот же день в 22:30, узнав, где он находится, полицейский подъехал на пересечение улиц Мира и Богдана Хмельницкого в Моздоке.

Увидев агрессивно настроенного знакомого, несовершеннолетний попытался скрыться. Догнав его, мужчина стал бить подростка руками по различным частям тела. В ответ тот оказал активное сопротивление. Тогда полицейский достал табельный пистолет и стал бить им парня по голове, лицу и шее, а также применяя специальные навыки боевых приемов. Злоумышленник скрутил шею потерпевшему, отчего тот скончался. После этого полицейский скрылся.

Уголовное дело возбудили более семи лет назад. Следователи уточняют, что преступление совершили в условиях неочевидности. Личности причастных к преступлению долгое время не были установлены. Однако аналитическую работу по расследованию продолжали.

В октябре 2017 года подозреваемого задержали в соседнем регионе. Его этапировали во Владикавказ для проведения следствия. Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.