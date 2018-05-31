В Ленинградском районе у автомобиля на ходу лопнула шина

Краснодарский край

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В Ленинградском районе произошло ДТП, где постадал один человек

Авария случилась а трассе станица Староминская — станица Ленинградская — станица Павловская около 8:00. По предварительным данным, у 29-летнего водителя Mazda были установлены изношенные шины с разным рисунком протектора и шириной. Во время движения шина лопнула, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Пострадал 21-летний пассажир, проводится проверка, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП Ленинградский район
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В Ленинградском районе у автомобиля на ходу лопнула шина
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