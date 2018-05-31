Жительница Карачаево-Черкесии приковала себя цепями к воротам больницы, требуя возобновить расследование о смерти ее сына

Жительница Черкесска Алла Русакова 30 мая провела одиночный пикет у городской больницы, требуя возобновить расследование уголовного дела о смерти ее сына Дениса Тимченко

Издание «Кавказский узел» сообщает, что у Черкесской горбольницы женщина провела четыре часа. Она приковала цепями свои руки к воротам у входа во двор и держала плакат с фотографией сына. Русакова требовала возобновить дело против врачей, ошибки которых, по версии следствия, привели к смерти ее сына.

К женщине выходили главный врач больницы Альбина Асланукова, замминистра здравоохранения республики Тамара Кипкеева, представители городского ОВД. Ее пригласили в правительство на совещание с участием представителей министерства здравоохранения.

Сообщается, что Денис Тимченко умер 28 января 2013 года. По версии следствия, причиной стали ошибки врачей. Однако четыре врача Черкесской горбольницы своей вины не признали. Дело закрыли в феврале 2015-го. Но в 2016 году медикам предъявили обвинение.

«В Черкесском горсуде рассмотрение дела началось в июле 2016 года. Однако в июне 2017 года суд возвратил дело в прокуратуру, поскольку по закону истек срок давности в отношении врачей. С заявлением о признании этого постановления незаконным в суд обратились и сами врачи. Их исковые требования суды республики поддержали», — рассказала Русакова.

По ее мнению, такое решение несправедливо. Женщина добавила, что намерена оспаривать решение, имея на руках все экспертизы.