В Армавире троих парней арестовали за вандализм в новом парке

Трое жителей Новокубанска арестованы за хулиганство в парке Армавира, где недавно был завершен ремонт, который обошелся в 33 млн рублей

Инцидент произошел в ночь на 27 мая. Компания молодых людей разобрала в парке фонари, выкинув детали в фонтан, двигала клумбы и лавочки. Шум услышали полицейские, которые остановили хулиганов. Их доставили в местное отделение полиции.

В отношении жителей Новокубанска 18, 19 и 20 лет составили административные материалы по статье 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). По решению суда молодые люди арестованы на двое суток, передает «Город Армавир».