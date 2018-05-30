В Сочи состоялся фестиваль GASTREET

В Сочи на курорте «Горки Город» завершился фестиваль GASTREET — International Restaurant Show 2018

Фестиваль проходил на высоте 960 метров над уровнем моря с 21 по 25 мая. Более 5,5 тыс. участников посетили мероприятие и попробовали более 100 разновидностей блюд. Верхний город курорта на пять фестивальных дней переименовали в Gastreet City, здесь создали особенную профессиональную атмосферу, было организовано более 500 отдельных ивентов. Впервые состоялась ночная смена мастер-классов на Chef street.

«Gastreet — это болезнь: стоит один раз попасть в наш пионерский лагерь для рестораторов — и жизнь больше не будет прежней. Это история про вдохновение, про обмен опытом и новых друзей», — рассказала генеральный продюсер GASTREET Евгения Суфиянова.

На BBQ street работала самая большая коптильня в Европе. Два повара одновременно приготовили 385 бургеров, побив рекорд Гиннесса. В Gastreet City открыли девятилитровую бутылку шампанского и провели олимпиаду по мастерству шеф-поваров с использованием очагов, рассказали в пресс-службе фестиваля.

В прошлые годы на фестивале похоронили в гробу салат «Цезарь» и расстреляли кальяны, в этот раз представители ресторанного бизнеса простились с плохим караоке.

Как сообщали Юга.ру, на фестивале рестораторов на курорте «Горки Город» гостей накормили полезным «д`Ашер`аком».