В Адыгее заключенным разрешат смотреть трансляции матчей ЧМ-2018

Адыгея

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Во время проведения чемпионата мира по футболу в учреждениях УФСИН Адыгеи организуют трансляцию матчей

Обвиняемые, подследственные и осужденные в соответствии с распорядком дня смогут следить за играми в прямом эфире. Для тех, кто отбывает наказание в штрафном изоляторе или камерах, организуют радиотрансляцию матчей, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Адыгее.

Кроме того, к чемпионату мира в исправительных учреждениях республики проведут цикл мероприятий: товарищеские матчи по мини-футболу среди осужденных, встречи с известными спортсменами, викторины по истории футбола и конкурс на лучшую речевку, посвященную чемпионату мира.

Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Болельщики Исправительные учреждения ФСИН Футбол ЧМ-2018

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В Адыгее заключенным разрешат смотреть трансляции матчей ЧМ-2018
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