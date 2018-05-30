В Крыму рейсовый автобус опрокинулся в кювет
В Крыму 29 мая недалеко от села Лесное городского округа Судак перевернулся автобус
ДТП произошло на трассе Грушевка — Судак. Сообщение об этом поступило в службу спасения в 9:05. На место выехали спасатели.
Установлено, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. Вследствие этого автобус опрокинулся. Пострадавших нет.
Причину аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
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