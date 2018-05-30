Жителя Северского района будут судить за публикацию в соцсетях интимных фотографий бывшей жены

В Северском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, которого обвиняют нарушении неприкосновенности частной жизни

По версии следствия, мужчина в январе из-за ревности и обиды отправил в группу социальной сети интимные фотографии и видеозаписи своей бывшей жены. Материалы опубликовали. Фотографии и видеозаписи стали доступны для просмотра неограниченному количеству лиц. Отмечается, что этим мужчина нарушил право на неприкосновенность частной жизни бывшей супруги, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит штраф, обязательные, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.