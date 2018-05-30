На Ставрополье будут судить подростка, ранившего ножом друга во время драки в школе

Ставропольский край

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В Кисловодске завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего школьника, который ранил ножом подростка

По данным следствия, 2 марта в одной из школ в Кисловодска произошла драка между двумя учениками. Во время нее 14-летний подросток два раза ударил ножом 12-летнего мальчика.

По факту провели ряд судебных экспертиз, выяснили причины и условия драки. В отдел образования внесли представление. К ответственности привлекли сотрудников школы.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

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