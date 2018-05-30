В День защиты детей «Ростелеком» откроет интерактивные площадки в городах ЮФО и СКФО

Ко Дню защиты детей «Ростелеком» пригласил жителей и гостей Махачкалы, Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Волгограда и Краснодара на свои интерактивные развлекательные площадки

В Краснодаре 3 июня с 11:00 до 15:00 в парке 30-летия Победы «Ростелеком» и редакция газеты «Краснодарские известия» проведут праздник «Планета детства». На площадке компании пройдет конкурс популярных детских песен из коллекции караоке «Интерактивного ТВ», призовая викторина на знание героев мультфильмов, конкурс на лучшее фото в инстаграме. Главным мероприятием дня станет детский заезд на беговелах.

В Махачкале 1 июня с 10:00 на Родопском бульваре начнет работать зона активностей компании в районе Беседки мудрых мыслей. Программа праздника, рассчитанная на детей и взрослых, включает фотозону и призовые викторины.

В Ставрополе 1 июня с 11:00 до 16:00 в парке Победы можно будет отдохнуть в чилаут-зоне, сделать оригинальные фотографии, покататься на гироскутерах и самокатах. Детям предложат нанести аквагрим.

В Пятигорске 1 июня с 15:00 до 19:00 в Комсомольском парке микрорайона «Ромашка» для гостей площадки «Ростелекома» устроят фотозону и розыгрыш призов. Такую же программу проведут в Кисловодске с 16:00 до 18:00 на площадке в проезде Цандера, 11.

«Разрабатывая наши сервисы, мы в первую очередь отталкиваемся от потребностей российских семей, поэтому среди услуг "Ростелекома" немалая часть предназначена для детей и подростков. Опция "Родительский контроль" оберегает маленьких пользователей от нежелательного контента в сети, в меню "Интерактивного ТВ" — множество детских каналов, фильмов и мультфильмов, познавательного контента», — рассказала заместитель директора макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Анна Роднова.