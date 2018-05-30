На Ставрополье вытащили скатившуюся в реку легковушку

Ставропольский край

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В селе Рагули Апанасенковского района 28 мая спасатели вытащили из реки автомобиль

На берегу реки Джухта вечером отдыхали местные жители. Они оставили автомобиль ВАЗ-2110 недалеко от воды. Берег был с уклоном и вследствие этого машина покатилась в реку.

Жители вызвали спасателей. Когда они приехали, автомобиль наполовину ушел в воду и находился в 2,5 метрах от берега. Спасатели в резиновых сапогах подошли к «десятке» и проверили лопатой почву под колесами. После этого, они подцепили к заднему бамперу машины трос и начали ее вытаскивать. Постепенно автомобиль подтянули к берегу. После того, как «десятку» полностью вытащили на сушу, в ней открыли капот и отключили аккумулятор двигателя.

Пострадавших нет, сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

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