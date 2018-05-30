Пять тимашевских семей получили жилищные сертификаты

В администрации Тимашевского района состоялось вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности

Свидетельства по государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» и государственных жилищных сертификатов вручал глава района Алексей Житлов.

Получателями свидетельств стали пять семей, общая сумма сертификатов составила более 4 млн рублей. Среди тех, кто получил свидетельства и жилищные сертификаты — многодетные семьи и специалисты, проживающие в сельской местности, занятые в агропромышленном комплексе и в социальной сфере села: тракторист агрофирмы «Русь» и глава многодетной семьи Максим Кареев, преподаватель английского языка школы № 7 Юлия Звигунова, индивидуальный предприниматель, который занимается выращиванием овощей, Юлия Будко. Все они — жители Днепровского сельского поселения.

Также помощь государства в этот день получили граждане из категории переселенцев с Крайнего Севера и участники ликвидации последствий чернобыльской аварии.

Все семьи уже определились со способами реализации социальной выплаты. Они используют полученную господдержку на строительство индивидуального жилья.

В прошлом году свои жилищные условия улучшили 16 семей Тимашевского района, общий объем социальных выплат составил 22,5 млн рублей. Сертификаты достались молодым семьям и семьям вынужденных переселенцев, жителям сельских территорий, которые получили выплаты на улучшение жилищных условий из федерального, краевого и районного бюджетов.