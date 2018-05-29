На Дону трое подростков изнасиловали девушку у нее дома

Ростовская область

Распечатать

В Миллеровском районе Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местных жителей 15, 16 и 17 лет, которых подозревают в изнасиловании

По версии следствия, трое несовершеннолетних пили алкоголь вместе со своей 22-летней знакомой. После этого они пошли вместе с девушкой до ее дома и незаконно проникли в жилище. В доме они изнасиловали девушку.

Одного из подозреваемых взяли под домашний арест. Остальные двое подростков находятся под стражей.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Изнасилование Ростов-на-Дону Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Роспотребнадзор: Все пробы морской воды на курортах Кубани соответствуют нормативам
Следственный комитет отчитался об остановке волны подростковых самоубийств в 2017 году
В Дагестане нашли схрон оружия и боеприпасов убитого боевика
В Ингушетии из-за разлива нефти пострадали сельхозугодья
В Краснодаре к 1 июля сделают тротуар вдоль Ближнего Западного обхода
Президентом Олимпийского комитета России избран Станислав Поздняков

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале