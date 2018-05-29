Житель Кубани получил 4,5 года колонии за сбор 56 кг конопли
В Каневском районе осудили местного жителя, который приобрел более 50 кг наркосодержащих растений
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Как сообщали Юга.ру, в полночь 15 сентября 2017 года полицейские задержали в лесу местного жителя с мешком, наполненным кустами конопли. Мужчина нашел очаг дикорастущей конопли в зарослях камыша, собрал растение в мешки и перенес в лесополосу. Общая масса наркотика достигла 57 кг.
В отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере).
Обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что был на охоте, когда его задержали. Однако суд признал его виновным и приговорил к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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