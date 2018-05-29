Житель Кубани получил 4,5 года колонии за сбор 56 кг конопли

В Каневском районе осудили местного жителя, который приобрел более 50 кг наркосодержащих растений

Как сообщали Юга.ру, в полночь 15 сентября 2017 года полицейские задержали в лесу местного жителя с мешком, наполненным кустами конопли. Мужчина нашел очаг дикорастущей конопли в зарослях камыша, собрал растение в мешки и перенес в лесополосу. Общая масса наркотика достигла 57 кг.