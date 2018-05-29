Житель Кубани получил 4,5 года колонии за сбор 56 кг конопли

Краснодарский край

Распечатать

В Каневском районе осудили местного жителя, который приобрел более 50 кг наркосодержащих растений

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в полночь 15 сентября 2017 года полицейские задержали в лесу местного жителя с мешком, наполненным кустами конопли. Мужчина нашел очаг дикорастущей конопли в зарослях камыша, собрал растение в мешки и перенес в лесополосу. Общая масса наркотика достигла 57 кг.

В отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере).

Обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что был на охоте, когда его задержали. Однако суд признал его виновным и приговорил к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Каневской район Наркотики Прокуратура Суд
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Житель Кубани получил 4,5 года колонии за сбор 56 кг конопли
В Новороссийске прокуратура потребовала снести самовольно возведенное колесо обозрения в парке имени Ленина
Учителем года Адыгеи стал преподаватель информатики из республиканской гимназии
В горах Сочи появится новая канатная дорога
Мэр Краснодара поручил упростить порядок согласования летних кафе
В Краснодаре к ЧМ по футболу водителей общественного транспорта обяжут носить единую форму

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале