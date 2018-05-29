В Новороссийске прокуратура потребовала снести самовольно возведенное колесо обозрения в парке имени Ленина

Прокуратура Новороссийска провела проверку и установила, что в парке имени Ленина аттракцион «Колесо обозрения» установлен незаконно

Установлено, что сооружение возвели самовольно, без получения разрешения на строительство. Аттракцион расположен на муниципальном земельном участке, который не предназначен для этих целей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Управление контроля городского хозяйства приняло соответствующие меры, однако предприниматель продолжил заливать фундамент и устанавливать аттракцион.

После проверки выявили многочисленные нарушения при эксплуатации колеса обозрения, влияющие на его безопасность. Например, в пассажирских модулях отсутствовали элементы безопасности пассажиров, не было сертификата соответствия на аттракцион, секции ограждения не закреплены с поверхностью земли.

Директору МАУ «Парки Новороссийска», в чем ведении находится земельный участок, и администрации города внесли представления. В суд направили иск о демонтаже аттракциона. Сейчас суд запретил эксплуатировать колесо обозрения.