Мэр Краснодара поручил упростить порядок согласования летних кафе

В администрации Краснодара рассмотрели первые результаты выполнения поручения мэра города Евгения Первышова по увеличению количества летних выносных кафе

Сейчас летние веранды есть у 33 из 91 организаций общпита, расположенных на улице Красной от Советской до Офицерской, еще 27 компаний рассматривают возможность их размещения и готовят предложения, 4 из них уже подали заявки.

«Необходимо разработать упрощенный порядок размещения таких сезонных выносных кафе, чтобы предприниматели — если у них есть такое желание — могли это сделать максимально быстро. При этом важно, чтобы департамент архитектуры согласовывал предложения бизнеса по внешнему виду таких кафе, чтобы летники придавали городу особый южный колорит и привлекательность, были комфортными и уютными», — акцентировал Первышов.

Мэр предложил делать летние кафе не только на Красной, но и на других участках центральной части города и в микрорайонах, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, 22 мая Евгений Первышов заявил, что на улице Красной необходимо обустроить больше летних кафе, при этом подчеркнув, что они не должны мешать людям прогуливаться.