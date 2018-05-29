В Краснодаре к ЧМ по футболу водителей общественного транспорта обяжут носить единую форму

В Краснодаре к чемпионату мира по футболу водители общественного транспорта должны будут носить единую форму

Об этом сообщили на брифинге, организованном городским департаментом транспорта и дорожного хозяйства.

Замдиректора департамента транспорта Владимир Анфиногенов рассказал, что в ближайшие дни водители автобусов, троллейбусов и трамваев наденут единую форму. КТТУ получит около 1 тыс. таких комплектов.

«К мировому футбольному чемпионату в Краснодаре провели серьезную работу. Тщательно проработали вопросы безопасности в общественном транспорте. Все городские трамваи, троллейбусы и автобусы оснащены навигационными системами ГЛОНАСС и видеокамерами. Транспорт контролируют круглые сутки. Водители прошли дополнительный инструктаж», — сказал директор дептранса Владимир Архипов.

Сообщается, что движение общественного транспорта — как муниципального, так и частных перевозчиков — отслеживает круглосуточно транспортно-навигационный центр. К ЧМ по футболу оттуда будут передавать данные в региональную систему мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Кубани.

На брифинге также отметили, что при подготовке к чемпионату мира в центральной части города в мае заменили десять остановочных павильонов. Эту работу собираются продолжить, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.