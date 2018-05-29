В Сочи петербуржец на машине врезался в отбойник и спрыгнул с моста

В Лазаревском районе Сочи ранним утром 29 мая произошло дорожно-транспортрное происшествие, после которого погиб мужчина

Авария случилась в районе села Аше около 6:00. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения.

Автомобиль Hyndai на мосту выехал на встречку и боком прочесал отбойник. Затем водитель вышел из машины, перебрался через ограду и упал с моста.

Врачи скорой помощи констатировали, что мужчина погиб на месте.

«По предварительной информации, за рулем был 35-летний житель Санкт-Петербурга», — сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах.

По данному факту следователи проводят проверку.