В России предложили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино

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Депутаты Госдумы направили письмо в Роскомнадзор, в котором попросили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино

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Об этом сообщает RT со ссылкой на автора инициативы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева.

Он отметил, что сайты, дающие свою площадку под рекламу онлайн-казино, способствуют вовлечению граждан в азартные игры и наносят вред обществу.

«Чаще всего такую рекламу размещают в онлайн-кинотеатрах и на развлекательных сайтах, которые посещают граждане, чтобы расслабиться. В результате таких манипуляций пользователи приобщаются к азартным играм», — отметил Сухарев.

Депутат пояснил, что зависимость от азартных игр разрушает семьи, лишает граждан средств к существованию, а также нередко приводит к самоубийству. В связи с этим необходимо усилить борьбу с азартными играми в сети.

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