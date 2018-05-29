В России предложили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино
Депутаты Госдумы направили письмо в Роскомнадзор, в котором попросили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино
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Об этом сообщает RT со ссылкой на автора инициативы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева.
Он отметил, что сайты, дающие свою площадку под рекламу онлайн-казино, способствуют вовлечению граждан в азартные игры и наносят вред обществу.
«Чаще всего такую рекламу размещают в онлайн-кинотеатрах и на развлекательных сайтах, которые посещают граждане, чтобы расслабиться. В результате таких манипуляций пользователи приобщаются к азартным играм», — отметил Сухарев.
Депутат пояснил, что зависимость от азартных игр разрушает семьи, лишает граждан средств к существованию, а также нередко приводит к самоубийству. В связи с этим необходимо усилить борьбу с азартными играми в сети.
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