В России предложили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино

Депутаты Госдумы направили письмо в Роскомнадзор, в котором попросили блокировать сайты с рекламой онлайн-казино

Об этом сообщает RT со ссылкой на автора инициативы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева.

Он отметил, что сайты, дающие свою площадку под рекламу онлайн-казино, способствуют вовлечению граждан в азартные игры и наносят вред обществу.

«Чаще всего такую рекламу размещают в онлайн-кинотеатрах и на развлекательных сайтах, которые посещают граждане, чтобы расслабиться. В результате таких манипуляций пользователи приобщаются к азартным играм», — отметил Сухарев.

Депутат пояснил, что зависимость от азартных игр разрушает семьи, лишает граждан средств к существованию, а также нередко приводит к самоубийству. В связи с этим необходимо усилить борьбу с азартными играми в сети.