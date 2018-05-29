В Краснодаре разработают карту озеленения города

Мэр Краснодара поручил создать реестр территорий, на которых местные жители смогут высаживать деревья и кустарники

Список должны составить специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК и департамента архитектуры и градостроительства.

«Мы получаем заявки и предложения от общественности, предприятий, жителей города с предложениями поучаствовать в озеленении столицы Кубани. Такие инициативы нужно поддерживать и дать людям максимально полную информацию — где и какие растения можно сажать в соответствии с планами по развитию парков, бульваров, скверов и в целом городских территорий», — пояснил Первышов.

По его словам, предстоит разработать план и эскизные проекты по каждой такой территории с указанием пород деревьев и кустарников. Это поможет выстроить системную работу с инициативными группами. Подготовить такую карту Первышов поручил вице-мэру Евгению Зименко, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.