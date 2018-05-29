Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на объездной дороге в Сочи

Краснодарский край

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Вечером 28 мая на объездной дороге Сочи в районе села Раздольного произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей

В 20:12 в спасательный отряд МЧС позвонил очевидец и сообщил об аварии.

«К месту происшествия незамедлительно выехала дежурная смена спасателей ЮРПСО МЧС России. В результате столкновения ВАЗ-2112 и Kia Rio в первом автомобиле оказались зажаты водитель и пассажир, во второй машине также был заблокирован водитель», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели при помощи гидравлического оборудования деблокировали из машин трех мужчин. На месте аварии скончался пассажир отечественной легковушки, 35-летний житель Луганской области. Двух пострадавших передали врачам скорой помощи.

ДТП Сочи
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