В Краснодаре четырех жителей арестовали за попытку сбыть около 900 граммов «соли»

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении четырех местных жителей, которые пытались сбыть наркотики

Сотрудники ФСБ на временном посту полиции при въезде в Краснодар остановили автомобиль под управлением 21-летнего местного жителя. В салоне находились двое мужчин (35-ти и 43-х лет), а также 36-летняя женщина. Все они были родственниками водителя.

При досмотре машины правоохранители нашли и изъяли порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик — «соль». Общая масса составила более 70 граммов. Граждан задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще более 800 граммов «соли» правоохранители обнаружили и изъяли в квартире, которую подозреваемая сняла для фасовки наркотиков.

Следствие установило, что задержанные пытались сбыть особо крупную партию синтетического наркотика в Краснодаре путем закладок. Сейчас трое мужчин и женщина находятся под арестом. Им грозит пожизненное лишение свободы.