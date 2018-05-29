«Ростелеком» запустил систему видеонаблюдения на ЕГЭ в школах ЮФО и СКФО

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения для основного периода проведения единых государственных экзаменов в 2018 году, который стартовал 28 мая и продлится до 2 июля

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах компания обеспечит трансляцию в 654 пунктах проведения экзаменов и 21 региональном центре обработки информации в 9 тыс. 549 аудиториях, 99,5% из них находятся в режиме онлайн. Видео из аудиторий транслируется на портал smotriege.ru, специально разработанный для просмотра в режиме реального времени.

В дни проведения государственной итоговой аттестации «Ростелеком» будет осуществлять мониторинг функционирования программного обеспечения, техподдержку портала и его защиту от DDOS-атак.

«Проект видеонаблюдения при проведении ЕГЭ уже стал для нас традиционным, но каждый год мы совершенствуем техническую часть и добавляем различные новшества. Так, в этом году в нескольких регионах мы модернизировали часть оборудования, а также организовали видеонаблюдение в режиме онлайн и в аудиториях, где будут работать конфликтные комиссии, занимающиеся обработкой апелляций о несогласии с выставленными баллами», — рассказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.