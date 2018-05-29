В Староминском районе мужчину арестовали за избиение полицейского

Краснодарский край

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В Староминском районе предъявили обвинение 38-летнему местному жителю, который избил сотрудника полиции

Следователи установили, что мужчина на основании постановления мирового судьи находился в розыске. Он скрывался от суда. По версии следствия, 24 апреля к его дому подъехал оперуполномоченный. Он должен был доставить мужчину в отдел полиции. Правонарушитель попытался скрыться, однако полицейский задержал его. Оказывая сопротивление, злоумышленник ударил правоохранителя ногой в область коленного сустава.

В результате полицейский получил повреждения в виде гемартроза и растяжений. Медики квалифицировали это как причинение среднего вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Обвиняемого заключили под стражу. Устанавливаютс все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Полиция Следственный комитет Староминский район
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