Корабли Черноморского флота направили на охрану Сочи во время ЧМ-2018

Корабли Черноморского флота России будут обеспечивать в Сочи безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу

Главкомат ВМФ создает группировку для прикрытия города-курорта с моря. К работе привлекут суда, которые базируются в Севастополе, Новороссийске и Анапе. Некоторые из них уже прибыли в район Морпорта Сочи, среди них противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма».

Несколько кораблей уже отправились в сторону побережья Сочи для патрулирования. При необходимости суда будут противодействовать возможным атакам с моря.

«Отряд кораблей в районе Сочи сможет противодействовать не только одиночным лодкам, но и целым группам кораблей, самолетов или вертолетов», — сообщил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

Кроме того, специалисты спецназа проверят морское дно в районе Сочи взрывоопасных предметов.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.