В Чечне женщина избивала детей своего мужа прутом по голове

Чечня

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В Чечне завели уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Грозного, которую подозревают в истязании детей

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По данным следствия, женщина умышленно, из-за неприязни систематически била десятилетнюю девочку и ее восьмилетнего брата, которые были детьми ее супруга. Когда отца не было дома, мачеха неоднократно била их прутом по голове. На теле детей обнаружили многочисленные кровоподтеки, в том числе и в области головы у мальчика.

Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Это необходимо, чтобы установить степень вреда здоровью детей. Также дадут правовую оценку действиям должностных лиц местных органов опеки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Чеченской Республике.

Дети Следственный комитет
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В Чечне женщина избивала детей своего мужа прутом по голове

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