В Волгодонске шторм разрушил часть дамбы

Шторм в Цимлянском водохранилище частично разрушил дамбу в Волгодонске

26-27 мая высота волны в районе пляжа в квартале в-9 достигала 2,5 метров. Удары воды начали разбивать дамбу № 97.

Ситуацию обсудили на заседании городской комиссии по ЧС. Было отмечено, что угрозы разрушения труб водовода, протянувшегося от водозабора до Водоканала, нет.

«Есть разрушения плит, мощения и дорожного покрытия, — сообщил начальник Цимлянского района гидросооружения и судоходства (ЦРГСиС) Волго-Донского бассейна внутренних водных путей Владимир Лобов. — Но дамба не несет напорного фона. И ее обрушение не грозит городу ни подтоплением, ни разрушением труб водозабора. Городу не грозит перспектива остаться без воды».

Замглавы администрации города Сергей Вислоушкин потребовал предпринять меры для того, чтобы гарантировать городу защиту от возможных последствий разрушения дамбы.

«Мы понимаем, что эта дамба — объект федерального значения. И мы не имеем права вмешиваться и что-то делать с федеральной собственностью. Но если вопреки заверениям обрушение дамбы нарушит трубы, по которым вода от водозабора поступает в город, или питающие кабели, который проходят рядом, город может остаться без воды», — сказал он.

Власти города решили помочь ЦРГСиС, выделив технику и людей. Для засыпки дамбы решено было использовать разломанные блоки от разобранного старого спортзала школы № 12, сообщили в пресс-службе администрации города.