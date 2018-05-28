В Васюринской застрелили сотрудника фермы

Следователи выясняют обстоятельства убийства контролера фермы в станице Васюринской Динского района Кубани

Инцидент произошел ночью 26 мая на МТФ №6 ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», когда мужчина совершал обход территории.

По предварительным данным, выстрел был совершен из ружья. Тело 55-летнего сотрудника обнаружили его коллеги, прибежавшие на шум. Часть дроби попала в голову, остальная — в находящийся рядом столб.

Стрелявший с места преступления скрылся. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), пишет газета «РВС».