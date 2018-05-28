На Кубани в День пограничника устроили автопробег по центру детского отдыха «Тополек»

Краснодарский край

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В летнем оздоровительном центре детского отдыха «Тополек» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника и 100-летию погранвойск

Заслуженные пограничники Усть-Лабинского района открыли праздник автопробегом, в котором приняли участие более 20 машин. Они проехали по территории детского центра.

Творческие коллективы музыкальной школы станицы Ладожской и артисты районного Дворца культуры «Кубань» выступили с концертной программой.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Усть-Лабинского района Марина Бондаренко, председатель Совета ветеранов Владимир Скоробогатов и полковник в запасе, летчик авиации РФ Владимир Таланов, сообщили в пресс-службы районной администрации.

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Новости

На Кубани в День пограничника устроили автопробег по центру детского отдыха «Тополек»
В Усть-Лабинском районе открылся летний центр детского отдыха «Тополек»
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