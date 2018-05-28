В Усть-Лабинском районе открылся летний центр детского отдыха «Тополек»

В Усть-Лабинском районе 25 и 26 мая состоялся заезд учащихся в летний оздоровительный центр детского отдыха «Тополек»

Первая смена лагеря будет работать по отдельной программе патриотического воспитания «Вперед Юнармия — 2018». С детьми будут заниматься представители Росгвардии, военкомата, Совета руководителей при главе Усть-Лабинского района.

Отличительной особенностью первой смены стало привлечение волонтеров-детей из кадетской школы № 36, которые на протяжении всей смены будут делиться с ребятами строевыми, огневыми и тактическими знаниями. Дети получат представление о военных специальностях и освоят практические навыки по патриотическим программам.

В этом году запланировано шесть смен по 14 дней в стационарных корпусах: «Военно-патриотическая», «Основы естественнонаучных исследований», «Одаренные дети для лицея», «Академия добрых дел», «Академия практических наук» и «Агрошкола Кубань». Кроме того, проведут четыре пятидневных смены палаточного лагеря. Всего в первой смене отдохнут 166 ребят.

Патриотический лагерь проводит управление образования Усть-Лабинского района и отдел по делам молодежи при поддержке Фонда социальных инициатив «Вольное Дело» в рамках программы «Школа нового поколения», сообщили в пресс-службе администрации района.