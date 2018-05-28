На Дону пятилетняя девочка отравилась угарным газом при пожаре

Ростовская область

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В Чертковском районе начали проверку по факту гибели пятилетнего ребенка

По предварительным данным, днем 27 мая 34-летняя местная жительница ненадолго оставила спящей дома свою пятилетнюю дочь. Во время ее отсутствия в комнате начался пожар. В результате ребенок погиб от отравления угарным газом.

По факту проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

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