В Грузии обнаружили морского котика из дельфинария Анапы

В районе грузинского города Поти обнаружили морского котика

Об этом сообщают грузинские СМИ. Руководитель департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчил Гучманидзе сообщил, что, предположительно, это дрессированный морской котик по кличке Миша. Зимой 2016 года во время шторма животное сбежало из дельфинария в Анапе.

Морского котика обнаружили в лососевом хозяйстве. По словам Гучманидзе, в Черном море обитает только тюлень-монах. А морской котик, которого рыбаки нашли в Поти, относится к другому виду. Теперь агентство проведет экспедицию, чтобы изучить животное.

Глава департамента пояснил, что два года назад дирекция анапского дельфинария переживала, что морской котик еще слишком мал, чтобы выжить в открытом море. Однако морского котика в дальнейшем поймали в Абхазии и держали в Пицунде. Но он сбежал и оттуда.

Последний раз в акватории Черного моря появление тюленя фиксировали в 1936 году, сообщает «Интерфакс».