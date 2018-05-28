«Сочи Парк» отметит четвертый день рождения

Краснодарский край

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1 июня гостей «Сочи Парка» ждет большой праздник: восемь премьерных шоу, звездный концерт, открытие новой сказочной страны и фейерверк

Территорию празднично украсят сотнями воздушных шаров, на входе установят фотозону с именинным тортом, а для маленьких гостей на площади Края науки и фантастики развернут огромную десятиметровую раскраску, где можно оставить поздравления любимому «Сочи Парку».

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«День рождения "Сочи Парка" всегда отмечают насыщенно и с размахом. В этом году торжественная часть начнется с открытия детского развлекательного комплекса для самых маленьких "Страна Медведия"», — сообщили в пресс-службе парка.

Далее гости увидят восемь новых шоу в разных локациях «Сочи Парка» — акробатические «Воздушные силачи» и Aqua Circus, иллюзионное «Волшебство начинается», шоу мыльных пузырей «Давай полетаем», уличный спектакль «Сказки на лавочке», магическое «Мир волшебства», вечернее анимационное шоу «Волшебных снов».

Новый сезон в собственном акватеатре «Сочи Парка» откроется премьерой — мультимедийным фонтанным представлением «В поисках пера Жар-птицы».

«Сочи Парк» © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
«Сочи Парк» © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
«Сочи Парк» © Фото пресс-службы «Сочи Парка»
«Сочи Парк» © Фото пресс-службы «Сочи Парка»

Весь день на Фестивальной площади будут выступать детские творческие коллективы, участвующие в праздничном фестивале «Волшебное детство», звучать сеты от ди‑джеев, пройдут конкурсы с розыгрышем подарков.

В пресс-службе напомнили, что с 1 июня «Сочи Парк» начнет работать на час дольше — до 22:00.

Как сообщали Юга.ру, в финале праздника на сцену выйдет звездный гость, артист лейбла Black Star Миша Марвин. После выступления певец проведет автограф-сессию.

Завершится праздник фейерверком на Фестивальной площади.

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