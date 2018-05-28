«Сочи Парк» отметит четвертый день рождения

1 июня гостей «Сочи Парка» ждет большой праздник: восемь премьерных шоу, звездный концерт, открытие новой сказочной страны и фейерверк

Территорию празднично украсят сотнями воздушных шаров, на входе установят фотозону с именинным тортом, а для маленьких гостей на площади Края науки и фантастики развернут огромную десятиметровую раскраску, где можно оставить поздравления любимому «Сочи Парку».

«День рождения "Сочи Парка" всегда отмечают насыщенно и с размахом. В этом году торжественная часть начнется с открытия детского развлекательного комплекса для самых маленьких "Страна Медведия"», — сообщили в пресс-службе парка.

Далее гости увидят восемь новых шоу в разных локациях «Сочи Парка» — акробатические «Воздушные силачи» и Aqua Circus, иллюзионное «Волшебство начинается», шоу мыльных пузырей «Давай полетаем», уличный спектакль «Сказки на лавочке», магическое «Мир волшебства», вечернее анимационное шоу «Волшебных снов».

Весь день на Фестивальной площади будут выступать детские творческие коллективы, участвующие в праздничном фестивале «Волшебное детство», звучать сеты от ди‑джеев, пройдут конкурсы с розыгрышем подарков.

В пресс-службе напомнили, что с 1 июня «Сочи Парк» начнет работать на час дольше — до 22:00.

Как сообщали Юга.ру, в финале праздника на сцену выйдет звездный гость, артист лейбла Black Star Миша Марвин. После выступления певец проведет автограф-сессию.

Завершится праздник фейерверком на Фестивальной площади.