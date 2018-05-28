В Краснодаре в 2018 году капитальный ремонт проведут в 31 школе

В Краснодаре в 2018 году в 31 школе проведут капитальный ремонт зданий

Об этом сообщили на совещании, которое провел мэр Краснодара Евгений Первышов.

«К 15 августа все школы города должны быть полностью готовы принять учеников. Объем работ достаточно большой, деньги нужно использовать рачительно, качественно проводить ремонт. При этом обязательно контролировать темпы и ход выполнения ремонта», — сказал Первышов.

Глава городского департамента образования Алексей Некрасов сообщил, что для подготовки школ к новому учебному году предусмотрены 176,5 млн рублей. Из них 152,3 млн рублей выделят из городского бюджета, 24,2 млн рублей — из краевой казны.

В 31 школе предусмотрен капитальный ремонт зданий. Еще в 22 учреждениях модернизируют систему питания. В 20 школах планируют отремонтировать систему безопасности. До сентября в школах № 14, 73, 86 отремонтируют кровлю. В школах № 33, 34, 73, 82 проведут ремонт спортивных залов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.