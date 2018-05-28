Суд арестовал счета группы «Сумма» в рамках дела в отношении Зиявудина Магомедова

Дагестан, Вся Россия

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Суд наложил арест на счета группы «Сумма» в рамках уголовного дела в отношении владельца компании Зиявудина Магомедова

Об этом сообщила адвокат Магомедова Виктория Цирюлик на заседании Тверского суда Москвы.

«Арестованы счета компании и имущество подзащитного», — сказала адвокат.

На заседании рассматривают вопрос о продлении ареста Магомедову. Следствие просит оставить под стражей до 5 августа бизнесмена, его брата Магомеда Магомедова, а также бывшего директора компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова. Также на два месяца продлили срок расследования.

Защита Зиявудина Магомедова просит суд отказать в удовлетворении ходатайства, сообщает «Интерфакс».

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Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил Магомедовых под арест. В мае Магомедовым предъявили обвинение.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Группе принадлежат крупные доли в Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, «Трансконтейнере», НКХП, «Объединенной зерновой компании». Она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

Суд
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