КЛЮЧАВТО взял четыре награды премии «Автодилер года — 2018»

Крупнейший автохолдинг юга России КЛЮЧАВТО одержал победу в четырех номинациях профессионального рейтинга «Автодилер года — 2018», проводимого аналитическим агентством «Автостат» и компанией «Avito Авто»

Итоги четвертого ежегодного рейтинга были оглашены в Москве 24 мая.

Компанию КЛЮЧАВТО отметили во всех группах: «Лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей»; «Лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом»; «Лучший дилер / холдинг по организации сервиса».

Четыре дилерских центра предприятия в ЮФО и СКФО организаторы отметили в рамках премии: «Хендэ Центр Краснодар» стал лучшим дилером по организации продаж новых автомобилей в ЮФО, массовый сегмент; «Тойота Центр Минеральные Воды» получил звание лучшего дилера по организации продаж автомобилей с пробегом в регионе «Юг», массовый сегмент; «Тойота Центр Краснодар Север» выделили как лучшего дилера по организации сервиса по Южному округу, массовый сегмент; «Мерседес-Бенц Центр КЛЮЧАВТО Ставрополь» назвали лучшим региональным предприятием по организации сервиса, категория премиум.

«Мы вновь получили знаковую для "Хендэ Центр Краснодар" награду — звание лучшего в организации продаж новых автомобилей. Из года в год стараемся держать марку, наращивать обороты и добиваемся поставленных целей. Бренд Hyundai сохраняет за собой звание одного из самых популярных на рынке, он динамичен, нацелен на развитие и высокое качество всех своих продуктов. Также мы второй год подряд усиливаем направление работы с корпоративными парками клиентов, продолжаем расширять географию продаж и концентрируемся на высоких стандартах сервисного обслуживания», — отметил управляющий директор «Хендэ Центр Краснодар» Александр Загорулько.

В свою очередь управляющий директор «Мерседес-Бенц Центр КЛЮЧАВТО Ставрополь» Игорь Умрихин подчеркнул, что предприятие одержало победу в номинации, которая для автоцентра является одной из ключевых.

«Развитие сервисного обслуживания, усиление позиций направления для дилерского центра является приоритетной. Большое внимание, в первую очередь, мы уделяем профессионализму сотрудников: постоянное обучение персонала и повышение квалификации, навыков являются залогом успешной работы. Кроме того, работа с имеющимися базами владельцев автомобилей, контроль жизненного цикла клиента позволяют отслеживать все процессы, отлаживать их и совершенствовать показатели», — добавил Игорь Умрихин.

Цель премии «Автодилер года» — выявить наиболее передовые дилерские центры и холдинги в сфере организации продаж и сервиса. В общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка автомобильного ретейла, а дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, luxury), но и по месту географического расположения. Победители в каждой номинации определялись на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов.