В Краснодаре 1,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Бегущие сердца»

В Краснодаре 27 мая в седьмой раз состоялась спортивная акция «Зеленый марафон», которая собрала свыше 2 тыс. участников

Марафон Сбербанка «Бегущие сердца» стал рекордным по числу участников: в 56 городах России от Владивостока до Калининграда, а также в Казахстане и Беларуси на старт вышли 96 тыс. человек, а с учетом гостей и зрителей акция собрала 160 тыс. участников.

В Краснодаре гостями акции «Зеленый марафон» стали более 2 тыс. человек, их них порядка 1,5 тыс. приняли участие в забеге.

«Зеленый марафон — это очень важное событие в жизни нашего банка, оно стало уже доброй традицией, которая продолжается седьмой год. Приятно видеть, что с каждым годом к нам приобщается все больше и больше неравнодушных и активных людей, и я благодарю каждого за участие. Ждем всех в следующем году», — сказал управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко.