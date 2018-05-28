В Краснодаре 1,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Бегущие сердца»

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодаре 27 мая в седьмой раз состоялась спортивная акция «Зеленый марафон», которая собрала свыше 2 тыс. участников

Марафон Сбербанка «Бегущие сердца» стал рекордным по числу участников: в 56 городах России от Владивостока до Калининграда, а также в Казахстане и Беларуси на старт вышли 96 тыс. человек, а с учетом гостей и зрителей акция собрала 160 тыс. участников.

В Краснодаре гостями акции «Зеленый марафон» стали более 2 тыс. человек, их них порядка 1,5 тыс. приняли участие в забеге.

«Зеленый марафон — это очень важное событие в жизни нашего банка, оно стало уже доброй традицией, которая продолжается седьмой год. Приятно видеть, что с каждым годом к нам приобщается все больше и больше неравнодушных и активных людей, и я благодарю каждого за участие. Ждем всех в следующем году», — сказал управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко.

«Зеленый марафон» в Краснодаре © Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
«Зеленый марафон» в Краснодаре © Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
«Зеленый марафон» в Краснодаре © Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
«Зеленый марафон» в Краснодаре © Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Главным событием проекта стал забег на дистанцию 4,2 км, в котором приняли участие люди независимо от возраста и уровня физической подготовки. Маршрут «Зеленого марафона» в Краснодаре пролегал по улице Красной. Победителей определили в нескольких номинациях: самые быстрые среди мужчин, женщин, детей и среди участников инклюзивного забега. Также в этом году выбрали лидеров командного забега и сотрудников банка.

Второй год подряд спортивный праздник проходит совместно с фондом «Обнаженные сердца». В этом году удалось собрать 53 млн рублей в поддержку добрых дел, из них 40,5 млн рублей направят на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития.

Краснодар Легкая атлетика Марафон Сбербанк
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