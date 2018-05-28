Глав Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Instagram нужно закрыть, так как при его помощи был совершен теракт в Санкт-Петербурге

Об этом он сообщил на съезде уполномоченных по правам детей. По словам главы СКР, против России ведут информационную войну, поэтому необходимо перенимать зарубежный опыт.

«В Турции вместо Yandex, Google​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. Между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году совершили при помощи Instagram», — цитирует Бастрыкина корреспондент РБК.

Он добавил, что Instagram подает в суд на государство.

Ранее в ФСБ сообщали, что взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года был организован через Telegram.

Ряд СМИ пишут, что глава Следственного комитета ошибся в своем выступлении и перепутал Instagram с мессенджером Telegram.