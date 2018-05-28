Бастрыкин потребовал заблокировать Instagram «из-за теракта в Ленинграде» — РБК
Глав Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Instagram нужно закрыть, так как при его помощи был совершен теракт в Санкт-Петербурге
Об этом он сообщил на съезде уполномоченных по правам детей. По словам главы СКР, против России ведут информационную войну, поэтому необходимо перенимать зарубежный опыт.
«В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. Между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году совершили при помощи Instagram», — цитирует Бастрыкина корреспондент РБК.
Он добавил, что Instagram подает в суд на государство.
Ранее в ФСБ сообщали, что взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года был организован через Telegram.
Ряд СМИ пишут, что глава Следственного комитета ошибся в своем выступлении и перепутал Instagram с мессенджером Telegram.
Взрыв между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная» произошел днем 3 апреля. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник — 23‑летний уроженец Средней Азии Акбаржон Джалилов. Число жертв теракта составило 16 человек, включая самого Джалилова.
Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке мессенджера, а 12 апреля попросил Таганский районный суд немедленно заблокировать Telegram, если иск будет удовлетворен. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.
В попытке заблокировать приложение Роскомнадзор закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов. Пользователи из России стали жаловаться на сбои в работе сервисов Google, пострадали Amazon, соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber и стриминговый сервис Spotify. 8 мая Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки шести подсетей компании Google.
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