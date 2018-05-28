Прокуратура: Причиной столкновения двух судов в Керчи стала несогласованность действий

Прокуратура установила причину столкновения судов «Хорс» и «Андор», которое произошло в марте в Керченском проливе

Правоохранители установили, что капитан рыболовного судна «Хорс» при заходе в порт не держал связь со Службой управления движением судов Росморпорта. Также он не предоставлял сведения о судне. Это является нарушением законодательства.

Дежурный оператор службы не предпринимал действий по обнаружению указанного судна и установлению с ним связи. В результате несогласованности действий произошло столкновение судна «Хорс» с теплоходом «Андор». Оба корабля оказались повреждены.

По результатам проверки Керченский транспортный прокурор постановил руководителям Крымского филиала ФГУП «Росморпорт» и ООО «Югрыбтранс» (владельцу судна «Хорс») устранить нарушения. Также прокурор потребовал привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Указанные акты находятся на рассмотрении суда, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как сообщали Юга.ру, в Керченском проливе ночью 5 марта произошло столкновение двух судов, которые шли под российским флагом. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не произошло.