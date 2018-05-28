На Ставрополье нашли человеческие останки времен войны

В Георгиевске на одной из улиц обнаружили скелетированные человеческие останки

По факту следователи организовали проверку. По предварительным данным, кости нашли во время строительных работ на глубине более 2 метров. Предположительно, они относятся ко времени Великой Отечественной войны.

Для того, чтобы установить личность человека, назначили медико-криминалистическую экспертизу. По результатам примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.