На Ставрополье нашли человеческие останки времен войны

Ставропольский край

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В Георгиевске на одной из улиц обнаружили скелетированные человеческие останки

По факту следователи организовали проверку. По предварительным данным, кости нашли во время строительных работ на глубине более 2 метров. Предположительно, они относятся ко времени Великой Отечественной войны.

Для того, чтобы установить личность человека, назначили медико-криминалистическую экспертизу. По результатам примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Великая Отечественная война Следственный комитет
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На Ставрополье нашли человеческие останки времен войны
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