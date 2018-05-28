МТС инвестирует 400 млн рублей в цифровизацию Ингушетии

Телекоммуникационный оператор МТС и правительство Ингушетии объявили о стратегическом партнерстве в рамках реализации программ по развитию инновационной инфраструктуры республики

Соглашение о сотрудничестве подписали 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и президент ПАО «МТС» Алексей Корня.

Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие в республике инновационных технологий, связанных с цифровизацией экономики, социальной сферы и инфраструктуры населенных пунктов. До 2020 года МТС инвестирует в развитие Ингушетии 400 млн рублей.

В рамках реализации соглашения в регионе проведут тестирование инновационных цифровых сервисов и решений МТС по направлениям: Интернет вещей (IoT), мобильные приложения, в том числе в области телемедицинских и образовательных услуг, а также решения в области финтеха, кибербезопасности, больших данных, облачных сервисов и электронной коммерции.

Кроме того, запланировано сотрудничество в области реализации региональных инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий для повышения уровня цифровизации населенных пунктов, сохранения культурно-исторического наследия республики, повышения качества жизни и работы граждан, развития экономического потенциала Ингушетии.

«Возможности цифровой трансформации открывают для нашей республики широкие перспективы. По сути, это инструмент, с помощью которого можно выстраивать принципиально новые способы предоставления государственных услуг населению, развивать новые подходы в туристической сфере, в образовании и оказании медицинской помощи, создавать новые модели торговли и производства. Для этого в нашей республике есть хороший технический задел. И я уверен, что уже в ближайшие несколько лет абсолютно каждый житель Ингушетии будет иметь более широкий доступ к ресурсам, решающим важные социальные задачи, благодаря которым открывается равная с жителями столицы России возможность выстраивать диалог с органами государственной и местной власти, учреждениями здравоохранения и образования — как в республике, так и далеко за ее пределами», — прокомментировал соглашение Юнус-Бек Евкуров.

Президент МТС отметил, что у компании есть реальная возможность вдвое увеличить все телекоммуникационные ресурсы, которые сегодня оператор предоставляет в республике, передает пресс-служба компании.

«Мы хорошо знаем особенности горного рельефа Ингушетии, знаем и понимаем трудности развития цифровых сетей связи в республике. Отмечу, что некоторые малочисленные села Ингушетии впервые получили доступ к мобильной связи только в 2016 году — после строительства здесь сети МТС. А ведь за каждым селением стоят люди, которые нуждаются в полноценных современных услугах связи. Поэтому в ближайшие полтора года мы намерены инвестировать в республику свыше 400 млн рублей», — заключил Алексей Корня.