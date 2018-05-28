В ростовском колледже режиссера из-за мата в спектакле обвинили в непрофессионализме и решили уволить

В Ростове-на-Дону в колледже культуры решили уволить педагога и режиссера Сергея Кравца из-за двух матерных слов в пьесе

Премьера спектакля «Месяц у моря» состоялась в колледже 30 апреля. Режиссером-постановщиком стал выпускник Театрального института имени Щукина Сергей Кравец. Он поставил спектакль по пьесе ростовского драматурга Сергея Медведева. В постановке были задействованы десять студентов четвертого курса. Для них спектакль стал дипломной работой по актерскому мастерству. В пьесе присутствуют два матерных слова. По мнению студентов, они помогают раскрыть авторский замысел.

По данным издания Donnews, после премьерного показа в интернете появилось открытое письмо от имени студентов. В нем они жаловались, что руководство колледжа на совещании раскритиковало режиссера и приняло решение об увольнении Кравца.

«Также было принято беспрецедентное решение об отстранении Кравца от написания рецензий на дипломные работы студентов. Возможно отстранение его от участия в работе государственной аттестационной комиссии», — говорится в письме.

Учащиеся заявили, что в начале учебного года постановку подавали к рассмотрению в администрацию колледжа. Но реакции оттуда не поступило, поэтому начали работу над пьесой. Уточняется, что на афишах было указано возрастное ограничение — старше 18 лет. Стеденты также пожаловались, что после спектакля некоторые педагоги перестали с ними здороваться.

Кравец рассказал, что основной причиной конфликта стал разный подход к творчеству.

«Подход к работе у нас с руководством был диаметрально противоположный. В целом, группа вела бурную деятельность, мы показывали сатирические пьесы, где обыгрывали негативные стороны колледжа, чтобы улучшить атмосферу. А теперь, видимо, все это вылилось в эту ситуацию», — рассказал он.

По словам режиссера, на педсовете руководство колледжа обвинило его в непрофессионализме.

«Они сказали, что я все делаю плохо и принято решение со мной расстаться. Уволить меня до выпуска курса не могут, поэтому мне не будут давать занятия, а значит, возможность заработать деньги. Подразумевается, что я буду вынужден сам уйти», — пояснил Кравец.

Директор колледжа Елена Гуськова заявила, что педагога от работы не отстраняли. При этом после скандала со спектаклем он перестал приходить на работу.

Гуськова отметила, что комиссия из преподавателей собирается после каждой дипломной работы. На совещании каждый может высказать свое мнение. По ее словам все, что написано в письме студентов, неправда, конфликта нет.

Директор добавила, что сейчас Кравец не выполняет свои непосредственные обязанности. Он не написал на отзывы на дипломные работы. Кравец числится членом государственной аттестационной комиссии, его не отстраняли. Санкций ни к студентам, ни к нему принято не было. Однако режиссеру пояснили, что мат на сцене — это недопустимо.