В отеле Сочи номер оформят в стиле советской эпохи

Краснодарский край

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В сочинском отеле «Жемчужина» будет восстановлен интерьер советской эпохи

«Для этого по фотографиям советского периода в одном из номеров гостиницы интерьер будет восстановлен в том виде, в котором он существовал более 40 лет назад, — с красными креслами, зелеными коврами, лампами и шторами того времени», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Необычный номер станет своеобразным музейным объектом, остановиться в котором смогут все желающие.

В 2018 году Сочи планирует принять более 6 млн туристов. С января по апрель курорт посетили порядка 1,3 млн гостей из разных регионов России.

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