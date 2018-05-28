В отеле Сочи номер оформят в стиле советской эпохи

В сочинском отеле «Жемчужина» будет восстановлен интерьер советской эпохи

«Для этого по фотографиям советского периода в одном из номеров гостиницы интерьер будет восстановлен в том виде, в котором он существовал более 40 лет назад, — с красными креслами, зелеными коврами, лампами и шторами того времени», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Необычный номер станет своеобразным музейным объектом, остановиться в котором смогут все желающие.

В 2018 году Сочи планирует принять более 6 млн туристов. С января по апрель курорт посетили порядка 1,3 млн гостей из разных регионов России.