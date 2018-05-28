В Дагестане пожар уничтожил 12 тыс. га пастбищ

Дагестан

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В Ногайском районе Дагестана к ночи 27 мая пожарные ликвидировали возгорание на пастбищах

Природный пожар на площади 12 тыс. га полностью ликвидирован к 20:50, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Сообщение о возгорании поступило 27 мая в 8:06. На пастбищах отгонного животноводства загорелась сухая трава.

В ликвидации пожара участвовали 113 человек и 19 единиц спецтехники, в том числе 79 спасателей и 10 единиц техники от МЧС.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по телефонам (8722) 39-99-99 или 101.

МЧС Пожары
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