В Севастополе мужчина упал в море со скалы и погиб

В Севастополе 26 мая мужчина погиб после падения со скалы в Казачьей бухте

Происшествие случилось в районе улицы Военных Строителей. На необорудованном диком пляже мужчина упал с обрыва высотой около 15 метров. Очевидцы сообщили о произошедшем в Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя. По их словам, пострадавший упал в воду и не подавал признаков жизни.

Спасатели незамедлительно отправились на место происшествия, однако мужчина погиб до их прибытия, передает «Севастополь.ру».