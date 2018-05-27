В Севастополе мужчина упал в море со скалы и погиб
В Севастополе 26 мая мужчина погиб после падения со скалы в Казачьей бухте
Происшествие случилось в районе улицы Военных Строителей. На необорудованном диком пляже мужчина упал с обрыва высотой около 15 метров. Очевидцы сообщили о произошедшем в Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя. По их словам, пострадавший упал в воду и не подавал признаков жизни.
Спасатели незамедлительно отправились на место происшествия, однако мужчина погиб до их прибытия, передает «Севастополь.ру».
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