В Краснодаре загорелась пятиэтажка на улице Димитрова

В Краснодаре днем 27 мая произошел пожар в жилом доме на улице Димитрова

Сообщение о возгорании кровли в пятиэтажке на Димитрова, 129 поступило в 14:25. Через 20 минут спасатели локализовали огонь на площади 100 кв. метров.

Эвакуированы 12 жильцов дома. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На месте работают 18 человек и 7 единиц спецтехники.