В Краснодаре загорелась пятиэтажка на улице Димитрова

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре днем 27 мая произошел пожар в жилом доме на улице Димитрова

Сообщение о возгорании кровли в пятиэтажке на Димитрова, 129 поступило в 14:25. Через 20 минут спасатели локализовали огонь на площади 100 кв. метров. 

Эвакуированы 12 жильцов дома. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На месте работают 18 человек и 7 единиц спецтехники. 

Краснодар МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре загорелась пятиэтажка на улице Димитрова
Несколько населенных пунктов Кубани из-за аварии остались без воды
В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП
На Кубани нашли заблудившихся в лесу подростков
В Сирии погибли четверо российских военных
На Дону поезд сбил женщину с двумя детьми

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале