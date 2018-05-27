Несколько населенных пунктов Кубани из-за аварии остались без воды

В Темрюкском районе Краснодарского края днем 27 мая произошло частичное прекращение подачи воды

В связи с проведением работ по устранению аварии на водоводе в 12:00 отключили воду жителям поселков Сенного, Юбилейного, Волна Революции, Приморского, Волна, Веселовка и Артющенко. С 14:00 частично прекратили подачу воды в поселках Виноградном, Прогресс, Таманском, За Родину и Пересыпь, а также в станицах Вышестеблиевской и Ахтанизовской.

В 15:00 воды не будет в поселках Виноградном, Прогресс, Таманском, Сенном, Пересыпь, За Родину, Красноармейском, Ильич, Батарейка, Приазовском и Кучугуры, а также в станицах Старотитаровской, Вышестеблиевской, Ахтанизовской, Запорожской, Фонталовской и в хуторе Соленом.

Информацию о ходе аварийных работ можно получить, позвонив по круглосуточным телефонам аварийно-диспетчерских служб, Таманский водопровод — 8 (86148) 905-52, 8 (989) 127-63-73, Троицкий водопровод — 8 (86131) 511-56, Ейский водопровод — 8 (86132) 732-48, сообщается на сайте Кубаньводкомплекса.